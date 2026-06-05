L’allenatore di una squadra di calcio ha rilasciato un’intervista a Dazn, parlando della propria squadra, della difesa e di Bastoni. Ha sottolineato l’importanza della dirigenza e ha espresso opinioni sulla cultura del calcio offensivo. L’intervista è durata a lungo e ha approfondito vari aspetti del suo ruolo e delle scelte tecniche. Nessun dettaglio è stato lasciato fuori, con il tecnico che si è aperto su vari temi legati alla sua esperienza e alla gestione della squadra.

di Francesco Aliperta Chivu, l’allenatore nerazzurro si confessa ad Andrea Marinozzi in una lunga e intensa intervista esclusiva ai microfoni di Dazn. Lunga intervista concessa da Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, ai microfoni di DAZN e di Andrea Marinozzi. Ecco di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SULLA FRASE “LA MIGLIORE VERSIONE DI NOI” – «L’ho ripetuta un paio di volte. Ci credo molto in questa frase. Direi che l’abbiamo mostrata, con alti e bassi, fa parte del percorso: però come status di quello che abbiamo cercato di trasmettere è sempre stata la miglior versione nostra. Poi la partita è una storia a parte, dipende da mille situazioni: l’avversario non propone mai quello che tu prepari, quindi bisogna accettare che ci sono insidie da superare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Dazn si confessa a 360 gradi: «La squadra, la difesa di Bastoni, l’importanza della dirigenza e la cultura del calcio offensivo»

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Un'intervista fantastica con Chivu su questa stagione, molti argomenti e approfondimenti interessanti. È lunga, ma ne vale la pena. reddit

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