Ambrosini da ridere | Quando Stam infilò Gattuso nella cesta delle maglie sporche

Da gazzetta.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella terza puntata del podcast “Caro Amico”, Massimo Ambrosini ha condiviso un episodio divertente legato ai tempi in cui giocava nel Milan. Ricorda di quando un suo compagno, Stam, inserì Gattuso in una cesta di maglie sporche durante un allenamento. Ambrosini ha raccontato questa scena con un sorriso, senza aggiungere altri dettagli.

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Nella terza puntata di “Caro Amico”, il primo podcast di Benji & Fede che vede i due artisti interfacciarsi con un ospite speciale e il suo migliore amico, Massimo Ambrosini ha raccontato un aneddoto divertente su Jaap Stamp e Rino Gattuso ai tempi del Milan. L’ex centrocampista era accompagnato da Davide Falcioni, i due sono grandi amici sin dalle prime partite giocate insieme in serie A a vent’anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ambrosini da ridere: "Quando Stam infilò Gattuso nella cesta delle maglie sporche"
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