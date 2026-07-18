Una tromba marina è stata segnalata all’orizzonte prima di scatenare raffiche di vento che hanno sollevato e fatto volare gli ombrelloni sulla spiaggia. La tempesta si è verificata questa mattina, accompagnata da un downburst che ha causato danni e disagi. Testimoni riferiscono di aver visto la tromba marino puntare verso la costa e sparire poco dopo aver raggiunto la spiaggia, lasciando dietro di sé un’area sconvolta dal vento.

L’hanno vista apparire all’orizzonte, puntare sulla costa, sparire a contatto con la spiaggia. Poi quel vento fortissimo, che ha fatto volare gli ombrelloni. Allarme rosso ieri mattina negli stabilimenti del lido degli Scacchi. Intorno alle dieci si è formata una tromba marina, il fenomeno sotto gli occhi dei turisti che per fortuna – anche a causa del tempo incerto – non affollavano ancora la spiaggia. Chi si è accorto subito di quello che stava succedendo i bagnini e il personale degli stabilimenti. Immediatamente è stata issata la bandiera gialla, con divieto di entrare in acqua. E dagli altoparlanti è partito l’invito ai villeggianti di allontanarsi dalla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una tromba marina poi le raffiche: "In spiaggia volavano gli ombrelloni. La mattina col terribile downburst"

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