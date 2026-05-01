Durante una diretta televisiva, una giornalista ha pronunciato una frase sulla presenza di una tromba marina sul lungomare, sostenendo che fosse durata trenta minuti e aggiungendo che una certa Marina fosse felice. Dopo aver pronunciato le parole, la giornalista ha iniziato a ridere, suscitando attenzione sui social media. Un video che mostra il momento è diventato virale, anche se in realtà è stato creato utilizzando un sistema di intelligenza artificiale.

“Tromba marina sul lungomare per 30 minuti, Marina è contenta”, una giornalista ha fatto una battuta lanciando una notizia e poi è scoppiata a ridere. Il video è diventato rapidamente virale, ma è creato con l'intelligenza artificiale. "Tromba marina sul lungomare per 30 minuti, Marina è contenta", il video AI virale Un video virale mostra una giornalista durante una diretta mentre pronuncia una battuta: “Tromba marina sul lungomare per 30 minuti, Marina è contenta”. Poi si lascia andare a una risata. Il filmato ha suscitato curiosità e divertimento tra gli utenti, alimentando condivisioni e commenti sui social. Tuttavia, il contenuto non è autentico.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giornalista in diretta tv: "Tromba marina sul lungomare per 30 minuti, Marina è contenta", poi scoppia a ridere - VIDEO AI

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