Potenti downburst con raffiche ai 100 all’ora

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sistema convettivo a mesoscala ha generato downburst con raffiche di vento oltre i 100 kmh. I temporali hanno causato danni diffusi, abbattendo alberi, sradicando strutture e provocando allagamenti. In meno di un’ora sono caduti più di 60 millimetri di pioggia in alcune zone.

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Un gigantesco sistema convettivo a mesoscala (Mcs) ha scatenato potenti downburst, con raffiche di vento superiori ai 100 kmh. I violenti temporali hanno provocato danni diffusi, con alberi abbattuti o sradicati, tettoie divelte, allagamenti e oltre 60 mm di pioggia caduti localmente in meno di un’ora. Si tratta di fenomeni sempre più riconducibili al cosiddetto ’maltempo da caldo’, favorito dai cambiamenti climatici e dal forte contrasto con le masse d’aria roventi ancora presenti al Sud, dove diverse località della Sardegna hanno superato i 40°C. Luca Lombroso, meteorologo di Meteored Italia, avverte: "La configurazione sinottica sull’Europa sta cambiando: la formazione di un anticiclone sull’Atlantico settentrionale spingerà la corrente a getto polare verso l’Italia, portando aria più fredda all’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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