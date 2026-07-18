Una guida essenziale per ideare un giardino resiliente al caldo

Da ecodibergamo.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una guida rivolta a chi desidera realizzare un giardino resistente alle alte temperature. Il testo fornisce indicazioni pratiche su come adattare la progettazione agli eventi climatici estremi. Viene spiegato come scegliere piante adatte, ottimizzare l’uso dell’acqua e utilizzare materiali che favoriscono il risparmio idrico. La guida si rivolge a chi vuole sviluppare spazi esterni che mantengano un aspetto gradevole anche con condizioni ambientali difficili.

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Articolo. Le difficoltà ambientali possono essere trasformate in vantaggio estetico, bisogna però imparare a progettare diversamente e conoscere la natura. Ecco alcuni suggerimenti per scegliere le giuste piante in estate Ci siamo abituati a parlare del caldo come di un ospite sgradito. Ma ormai non è più di passaggio: è diventato un nuovo abitante dei nostri paesaggi. L’estate non è più soltanto una stagione. È una prova di resistenza per le città, per i terreni agricoli e, soprattutto, per i nostri giardini. Le temperature aumentano, le piogge diventano irregolari e i periodi di siccità si prolungano. Di fronte a questa trasformazione, non basta irrigare di più: occorre imparare a progettare diversamente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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