Dall’Italia alla Patagonia | l’Università di Padova guida la viticoltura resiliente del futuro

In questi giorni si è svolto un workshop internazionale presso Viñas del Nant y Fall, a Trevelin, nella Patagonia Argentina. L’evento, intitolato “Viticoltura resiliente dall’Italia alla Patagonia: clima, sensori remoti e nuovi paradigmi”, è stato promosso dall’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires e dal Consolato Generale. La manifestazione ha riunito esperti e ricercatori provenienti da diverse parti del mondo per discutere delle sfide e delle innovazioni nel settore vitivinicolo.

Si è tenuto in questi giorni a Viñas del Nant y Fall a Trevelin, nel cuore della Patagonia Argentina, il workshop internazionale “Viticoltura resiliente dall’Italia alla Patagonia: clima, sensori remoti e nuovi paradigmi”, promosso dall’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires e dal Consolato Generale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Viticoltura, accordo Regione e Università per la tutela del vitigno GreroUn nuovo importante accordo fra Regione Umbria e Università di Perugia a tutela delle varietà autoctone in ambito agricolo. Qualità della ricerca, l'Università di Padova si conferma prima in ItaliaIl Bo ha conquistato il primo posto tra gli atenei statali italiani nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024, il sistema nazionale che... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Università di Padova in Patagonia per sperimentare la viticoltura resiliente; Destino Vertical – CAI Eagle Team: dalle Alpi alla Patagonia; ‘Oltre i venti del Sud’, sulla ‘cumbre’ dalla Patagonia; Le vacanze anti-crisi, gli italiani riscoprono la seconda casa al borgo. Università di Padova in Patagonia per sperimentare la viticoltura resiliente- PADOVA, 04 MAG - Si è tenuto a Viñas del Nant y Fall a Trevelin, nel cuore della Patagonia Argentina, il workshop internazionale Viticoltura resiliente dall'Italia alla Patagonia: clima, sensori re ... msn.com Il paradiso a 2 ore di volo dall'Italia Volo diretto a/r + 7 notti tutto incluso in Resort&Spa 4* fronte spiaggia da 438€ - facebook.com facebook #Meloni: "Se #Trump ritira le truppe dall'Italia Non lo condividerei. Ma il nostro Paese ha sempre rispettato tutti gli impegni, in particolare quelli Nato". x.com