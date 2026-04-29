Londra | nasce il giardino della Regina un polmone verde resiliente

A Regent's Park a Londra è stato aperto il Queen Elizabeth II Garden, creato in occasione del centenario della sovrana. Si tratta di un nuovo spazio verde che si affaccia sul parco, pensato come un'area dedicata alla natura e alla tranquillità. L'inaugurazione è avvenuta recentemente, aggiungendo un ulteriore elemento di verde nella zona centrale della città.

? Cosa sapere Inaugurato a Regent's Park il Queen Elizabeth II Garden per il centenario della sovrana.. L'area di 8.000 metri quadrati integra 40 nuovi alberi e sistemi di gestione idrica.. A Regent’s Park è stato inaugurato mercoledì 29 aprile 2026 il Queen Elizabeth II Garden, un’area verde di 8.000 metri quadrati che sorge sulle macerie di un vecchio vivaio dismesso per celebrare il centenario della sovrana. Il progetto, frutto di oltre due anni di pianificazione e interventi sul campo, trasforma le precedenti serre inutilizzate in un ecosistema urbano progettato per la biodiversità e la resilienza climatica. Un ecosistema progettato tra biodiversità e resilienza climatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Londra: nasce il giardino della Regina, un polmone verde resiliente Notizie correlate Treviso respira: nasce un nuovo polmone verde per combattere il caldo? Cosa sapere Il Comune di Treviso aderisce alla campagna Mosaico Verde per forestare il quartiere Selvana.