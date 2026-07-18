Numerosi lumini sono stati accesi durante una fiaccolata in memoria di una donna di 33 anni uccisa dal marito in un'abitazione. La manifestazione ha avuto come scopo quello di far sentire vicine tutte le donne, con l’obiettivo di ricordare la vittima e sensibilizzare sul tema della violenza domestica. La cerimonia si è svolta di sera, con le luci delle fiaccole che hanno rischiarato la strada.

Tanti lumini hanno rischiarato la notte in memoria di Luigia Fortunato, la mamma 33enne loretana uccisa dal marito Sami Khemaies giovedì 9 nella loro abitazione. La fiaccolata silenziosa, promossa dal Comune, dalla Delegazione Pontificia e dalle parrocchie della Prelatura Lauretana, ieri sera è partita da via Bramante, dove abitava, fino a piazza della Madonna. Un silenzio interrotto solo dalle lacrime dei tanti, stretti insieme nel cammino, che amavano Luigia. In prima fila la mamma Maria Luisa e il fratello Savino. "Non siamo chiamati soltanto a ricordare Luigia ma a scegliere da che parte stare – ha detto il sindaco Moreno Pieroni -. Partecipare significa dire, con la forza del silenzio, che nessuna donna deve sentirsi sola e affermare, come comunità, che la violenza sulle donne non avrà mai cittadinanza nei nostri valori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una fiaccolata per Luigia: "Nessuna donna si senta sola"

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