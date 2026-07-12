Una fiaccolata si svolgerà questa sera a Loreto per ricordare Luigia Fortunato, uccisa in via Bramante. La Santa Casa sarà aperta per la commemorazione. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con associazioni locali. La manifestazione coinvolgerà cittadini e rappresentanti istituzionali, che si riuniranno per onorare la memoria della vittima. La fiaccolata partirà alle 20:30 e si svilupperà lungo il percorso che collega il centro storico alla chiesa della Santa Casa.

Una comunità pronta a stringersi attorno a lei. Loreto si prepara a ricordare Luigia Fortunato con una fiaccolata organizzata dal Comune e dalla Curia: un corteo che da via Bramante passerà davanti alla primaria Marconi, la scuola frequentata dal figlio, e che raggiungerà la piazza della Basilica, dove è prevista l’apertura delle porte della Santa Casa e l’omelia del vescovo. La data — presumibilmente giovedì — resta legata ai tempi dell’autopsia, e potrebbe slittare. Una fiaccolata per commemorare il sacrificio di Luigia, che aveva scelto di non cacciare il marito di casa per tenere unita la famiglia. Nonostante il rapporto ormai logoro la trentaduenne, originaria di Cerignola, non voleva che il figlio di sette anni crescesse senza il padre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una fiaccolata per Luigia. Si aprirà la Santa Casa per non dimenticare la mattanza di via Bramante

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30.5.2026 Fiaccolata e Santo Rosario a conclusione del mese mariano

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