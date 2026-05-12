Collettore fognario Cassina conclusi gli scavi in via Garibaldi ma non è finita | emergono criticità e accumuli di sabbia

I lavori di verifica sul collettore fognario “Cassina” lungo via Garibaldi sono stati completati entro i tempi stabiliti. Gli scavi sono stati effettuati tra via Santa Maria dell’Arco e circa trenta metri a sud dell’intersezione con via Fossata. Tuttavia, durante le operazioni sono emerse criticità, e sono stati riscontrati accumuli di sabbia nel tratto sottoposto a verifica.

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