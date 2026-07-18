Una ‘Casita’ di gioia e orgoglio latino Bad Bunny l’eroe che fa ballare l’Italia

Notizia in breve

Un’auto ha investito due persone in centro a Milano, provocando il ferimento di un uomo e di una donna. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno portato le vittime in ospedale. La polizia ha isolato l’area per i rilievi e sta raccogliendo testimonianze. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, mentre si cerca di ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.