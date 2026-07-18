Una ‘Casita’ di gioia e orgoglio latino Bad Bunny l’eroe che fa ballare l’Italia
Un’auto ha investito due persone in centro a Milano, provocando il ferimento di un uomo e di una donna. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno portato le vittime in ospedale. La polizia ha isolato l’area per i rilievi e sta raccogliendo testimonianze. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, mentre si cerca di ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.
Milano, 18 luglio 2026 – Era più o meno un secolo che in Italia il nome Benito non risuonava fra la gente con tanta fragorosa intensità. Ma quando ieri sera Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio per l’anagrafe di quella Bayamón dov’è nato trentadue anni fa, è comparso sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura l’onda d’urto dei 78mila – un solo coro che canta in spagnolo – assiepati sottopalco dalla mattina è stata implacabile. Lui saluta “mamma e papà”, constata il “calor” mentre il suo chitarrista omaggia l’Italia sulle note di Volare. Se nelle foto l’idolo portoricano indossa spesso la pava, il cappello di paglia usato dai “jibaros” per proteggersi dal sole durante il lavoro nei campi, sui palchi di questo Debí Tirar Más Fotos World Tour in replica stasera (straesaurita da mesi come la prima, 157. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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