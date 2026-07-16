come si fa a essere scelti per la casita di bad bunny la nostra guida prima dei concerti di milano

Per essere selezionati per la casita di Bad Bunny, bisogna partecipare a un processo di scelta che coinvolge un algoritmo e contenuti dedicati. L’algoritmo analizza varie componenti, tra cui mappe del concerto e consigli sui look più adatti, per determinare i partecipanti. La casita è diventata un elemento centrale prima dei concerti, con contenuti specifici che vengono distribuiti online. La selezione avviene prima degli eventi, attraverso strumenti digitali e contenuti condivisi.

Nel frattempo l'algoritmo ha iniziato a riempire i di contenuti dedicati: dalle mappe del concerto ai look più adatti, fino alla ormai celebre Casita. Ma che cos'è? Si tratta della riproduzione di una tradizionale abitazione colorata di Porto Rico. Una ricostruzione talmente fedele che il proprietario della casa originale avrebbe chiesto un risarcimento milionario, sostenendo che fossero stati violati gli accordi sull'utilizzo dell'immagine e la sua privacy, dal momento che la sua abitazione sarebbe diventata meta di pellegrinaggio per i fan del cantante. La Casita non è soltanto un elemento scenografico, ma una parte centrale dello spettacolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Bad Bunny invita a Marcelo a la casita

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Finalmente dopo 10 anni che aspettavo questo momento, posso dire di essere al concerto di Bad Bunny x.com

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