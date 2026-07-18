Sabato in Appennino offre un programma vario con eventi di tango, musica dal vivo e la festa degli Alpini. A Castelnovo Monti, presso il teatro Bismantova, si svolge un evento alle 21. La giornata include anche esibizioni di musica rock e iniziative legate agli Alpini, che coinvolgono diverse attività e gruppi. L’offerta culturale e ricreativa si rivolge a un pubblico ampio, senza particolari restrizioni di età o interessi.

Tango, musica rock, festa degli Alpini: ce n’è per tutti i gusti questo sabato in Appennino. A Castelnovo Monti, al teatro Bismantova, alle 21, "Tango senza confini", con l’orchestra Tangofonia, concerto finale dello stage sul tango svoltosi al Conservatorio Peri-Merulo di Castelnovo; dirige il maestro Mariano Speranza; ingresso libero (info: 0522 614078). Al foyer del teatro, mostra dedicata a "L’uomo Collina" di Mauro Ferrari in collaborazione con Ermanio Beretti (visitabile fino al 25 luglio, info: 0522 610204). E presso il giardino della Croce verde, dalle 15, "Crocelandia - festa dei bimbi", con lo spettacolo di Capitan Bretella. A Berzana,"Berzana in Festa", con stand gastronomici e musica dal vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un sabato tra tango, musica dal vivo e Alpini

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