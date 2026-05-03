Oleggio festa in piazza tra acrobazie yoga e musica dal vivo

A Oleggio si è svolta una festa in piazza che ha visto esibirsi acrobati, praticanti di yoga e musicisti dal vivo. Tra gli eventi, il campione mondiale di frisbee ha tenuto una dimostrazione davanti al pubblico. Le esibizioni circensi si sono alternate alle sessioni di yoga, creando un intreccio tra spettacoli acrobatici e pratiche di rilassamento. La giornata ha coinvolto diverse generazioni di visitatori, attirando residenti e turisti.

? Cosa scoprirai Chi è il campione mondiale di frisbee che animerà la piazza?. Come si conciliano le acrobazie circensi con la pratica dello yoga?. Quali musicisti accompagneranno la giornata con le loro esibizioni?. Come si può partecipare all'evento tramite l'offerta libera consapevole?.? In Breve Domenica 10 maggio ore 14:30 via Ronchetto 44 a Oleggio. Campione Fabio e Sophia guidano giochi con frisbee freestyle acrobatico. Sessione Hatha Yoga con Stefano Turolla, Angela Forestiere e Lara Daccò. Musica Accademia Amadeus e vibrazioni sonore di Simona Sottini. Domenica 10 maggio, a partire dalle 14:30, il Borgo dei piccoli organizza una festa di primavera in via Ronchetto 44 a Oleggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oleggio, festa in piazza tra acrobazie, yoga e musica dal vivo Notizie correlate All'Ippodromo del Visarno arriva "Vivo, festa del lavoro creativo" con street food, creative market e musica dal vivoTenax Club, in collaborazione con Le Nozze di Figaro, Visarno Arena e Autentica, torna alla luce del sole con la seconda edizione di VIVO, format... Festa della Donna a Testa di Lepre: testimonianze, musica dal vivo e buffet “dal pomeriggio al tramonto”L’iniziativa si terrà in via Carlo Formichi 42 e propone un pomeriggio di incontro e condivisione, con al centro “vite straordinarie di donne... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Torna l'appuntamento con la Fiera agricola di Oleggio: da quest'anno è nazionale; Fiera Agricola del 1° maggio 2026 a Oleggio con oltre 260 espositori; Oleggio, assalto nella serata di venerdì: in due devastano il bistrot dei giardini; Festa dei Lavoratori 2026: tutti gli eventi e le sagre in Piemonte di venerdì 1 Maggio. Oleggio Novara - facebook.com facebook