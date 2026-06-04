Leonardo Manera e musica dal vivo | sabato 6 giugno grande festa in Piazza Roma

Sabato 6 giugno, Piazza Roma ospiterà un evento gratuito con musica dal vivo, promosso da ResidenT Amministrazioni Condominiali. La serata vedrà la partecipazione di Leonardo Manera, che si esibirà in un concerto. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà in un’atmosfera informale e festosa. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, senza obbligo di prenotazione.

Sabato 6 giugno, la suggestiva cornice di Piazza Roma ospiterà un grande evento gratuito e aperto a tutti, promosso da ResidenT Amministrazioni Condominiali (ResidenT S.p.A.). L'iniziativa, in collaborazione con il Comune di Modena e Modenamoremio, nasce con l'obiettivo di offrire alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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