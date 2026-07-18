Un rudere isolato nelle montagne dell’Aspromonte nascondeva un laboratorio di cocaina | trovati forni e bilance
Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nella zona di San Luca. All’interno sono stati trovati forni e bilance utilizzate presumibilmente per il processo di produzione della droga. L’area è stata sottoposta a sequestro, e sono in corso indagini per chiarire l’attività illecita e individuare eventuali responsabili.
Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato immerso nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca (Reggio Calabria). 🔗 Leggi su Fanpage.it
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