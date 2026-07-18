Un rudere isolato nelle montagne dell’Aspromonte nascondeva un laboratorio di cocaina | trovati forni e bilance

Notizia in breve

Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nella zona di San Luca. All’interno sono stati trovati forni e bilance utilizzate presumibilmente per il processo di produzione della droga. L’area è stata sottoposta a sequestro, e sono in corso indagini per chiarire l’attività illecita e individuare eventuali responsabili.