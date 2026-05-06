Nascondeva cocaina in auto e aveva un laboratorio dello spaccio a casa in manette 21enne marocchino

Un giovane di 21 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri di Sassuolo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione, sono state trovate undici dosi di cocaina pronte alla vendita all’interno dell’auto e un laboratorio domestico dedicato allo spaccio. L’uomo, irregolare nel territorio nazionale, è stato portato in carcere.

Nascondeva undici dosi di cocaina pronte alla vendita. I carabinieri di Sassuolo hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Tutto è partito dalle segnalazioni di alcuni.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Spacciatore in manette. In auto aveva cocaina e 1.600 euro in contantiPeriodo di grande intensità per i Carabinieri della stazione di Pietrasanta, con l’attività di controllo del territorio che nel giro di pochi giorni... Spaccio di cocaina, scoperto 27enne mentre vende la droga: in casa aveva 37 dosiArrestato un cittadino albanese di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nascondeva droga in auto e a casa, blitz della Finanza: arrestato pusher; In auto con un etto di cocaina, due arrestati: uno aveva ricevuto il Foglio di via; Nascondeva cocaina in un profiteroles: scoperto e arrestato; Auto sospetta e quel volto già visto: 21enne arrestato dalla polizia. Spaccio ai Padulli: il pusher nascondeva cocaina negli ovetti di plastica, tra auto e stanza di residenceIeri sera (martedì 21 aprile) i Carabinieri hanno arrestato un 20enne albanese, domiciliato in una struttura ricettiva di Rimini, dopo averlo sorpreso a spacciare cocaina in zona Padulli. Interrotta l ... altarimini.it Fermato al posto di blocco: nascondeva droga in auto e in casaFermato durante un controllo stradale, viene trovato con alcune dosi di cocaina e denaro contante. Scatta l’arresto per un 47enne del posto, già conosciuto a ... elivebrescia.tv Milazzo, arrestato 18enne. Nascondeva cocaina e hashish https://shorturl.at/GePoC - facebook.com facebook Nascondeva oltre 50 grammi di cocaina nella biancheria intima: arrestato 39enne x.com