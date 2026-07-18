Un rudere isolato tra le montagne dell’Aspromonte, nel comune di San Luca, è stato scoperto come punto di produzione di cocaina. Le forze dell’ordine hanno individuato una struttura abbandonata, che era stata allestita con attrezzature per la lavorazione e il confezionamento della droga. La zona, isolata e difficile da raggiungere, era utilizzata come centrale operativa per il traffico di sostanze stupefacenti.

Un rudere isolato tra le montagne dell’Aspromonte, nel comune di San Luca, era stato trasformato in un vero e propria centrale operativa per la lavorazione e il confezionamento della cocaina. Il laboratorio clandestino è stato individuato e smantellato all'alba dai Carabinieri della Compagnia di Bianco durante un controllo del territorio. Un centro di produzione attrezzato Non si trattava di un semplice deposito, ma di un'infrastruttura logistica perfettamente funzionale per preparare la droga prima di immetterla sul mercato. All'interno del casolare i militari hanno sequestrato presse idrauliche, usate per compattare i panetti, forni a microonde per l'essiccazione della sostanza, sostanza da taglio e bilance. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Calabria, un rudere isolato sull'Aspromonte trasformato in una fabbrica di cocaina

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San Luca, scoperto nellAspromonte un laboratorio clandestino per la cocaina.

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