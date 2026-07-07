Un Posto al Sole anticipazioni al 17 luglio | Niko e Manuela sono preoccupati per Jimmy

Da 2anews.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Niko e Manuela si rivolgono a uno psicologo per aiutare Jimmy, mostrando preoccupazione per lui. Nel frattempo, la Procura ha aperto un’indagine ufficiale sul furto avvenuto a Palazzo Palladini. Non sono stati forniti dettagli sulle prove raccolte o sui sospettati. La situazione rimane sotto osservazione, mentre i protagonisti cercano di affrontare le conseguenze degli eventi recenti.

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Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio. Niko e Manuela sono preoccupati per Jimmy e decidono di servirsi di uno psicologo. La Procura avvia le indagini sul furto avvenuto a Palazzo Palladini. Dopo una serie di interrogatori che coinvolgono Raffaele, Eduardo e Stella, Grillo perde il controllo durante un confronto con il pubblico ministero: il suo sfogo rischia non solo di aggravare la posizione di Eduardo, ma anche di metterlo personalmente nei guai. Sul fronte sentimentale, l’incontro con il sessuologo non porta i risultati sperati: tra Bice e Massaro la situazione peggiora ulteriormente e, come spesso accade, a pagarne le conseguenze sono Guido e Mariella. 🔗 Leggi su 2anews.it

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