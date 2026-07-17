© US Rai ‘Maretta’ in arrivo tra le gemelle Cirillo nel corso dei prossimi episodi di Un Posto al Sole. Manuela e il marito Niko si allarmano infatti nel momento in cui Micaela comunica loro che vuole andare a vivere con il figlio Jimmy. Inizialmente, i due coniugi pensano che la parente non faccia sul serio, ma Micaela organizza pure un incontro con lo psicologo e Jimmy. Lo stesso nel quale si trova a fare i conti con la sua fragilità. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Niko e Manuela allarmati da una decisione di Micaela

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Un posto al sole, anticipazioni del 26 luglio 2026: Rosa riceve una proposta di matrimonio.

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