Un parlamentare tedesco ha annunciato le dimissioni dal ruolo di capogruppo della CDU, il partito di governo. La decisione arriva dopo che ha reso noto di aver avuto un figlio con il suo compagno grazie a una madre surrogata. La notizia ha suscitato reazioni di polemica e discussioni pubbliche, portando l’esponente a lasciare la posizione politica.

Il parlamentare tedesco Jens Spahn, si è dimesso dal suo incarico di capogruppo della CDU (cioè l’Unione Cristiano-Democratica, il partito attualmente al governo in Germania), per via di una controversia nata dopo che ha deciso di avere un figlio con il suo compagno tramite la gestazione per altri. È una pratica vietata in Germania, a cui il suo partito si è sempre duramente opposto e che lui stesso in passato ha criticato. Le dimissioni sono state chieste dal cancelliere Friedrich Merz, presidente della CDU, di cui Spahn era uno storico alleato e stretto collaboratore. La gestazione per altri (conosciuta anche come “maternità surrogata” o,... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un parlamentare tedesco si è dimesso dopo aver avuto un figlio con la gestazione per altri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bosnia Italia 5-2 dcr: io questa volta non mi riprendo più

Notizie e thread social correlati

In Germania un parlamentare conservatore si è dimesso dopo aver avuto un figlio con la gestazione per altriIn Germania, un parlamentare conservatore si è dimesso dopo aver avuto un figlio tramite maternità surrogata, pratica proibita nel paese.

Leggi anche: Il leader della Cdu Spahn si dimette dopo le pressioni di Merz: ha avuto un figlio con la gestazione per altri che lui stesso osteggiava

Temi più discussi: Jens Spahn, il leader Cdu che potrebbe diventare cancelliere tedesco: conservatore, omosessuale e ora padre grazie alla surrogata. Sappiamo che questa notizia vi sorprenderà; Politico tedesco ha figlio con maternità surrogata ma partito è contro; Germania: la coalizione tra riforme, avanzata di AfD e riarmo. Intervista a Francesco Palermo; UNA DIVISA NON BASTA A CAMBIARTI LA TESTA - Limes.

Il parlamentare europeo estone Jaak Madison smonta l'allarmismo climatico isterico di un esponente di sinistra tedesco nel Parlamento dell'UE. Il clima è sempre cambiato nel corso della storia. x.com

In Germania un parlamentare conservatore si è dimesso dopo aver avuto un figlio con la gestazione per altriLa maternità surrogata è vietata in Germania, duramente osteggiata dal suo partito e lui stesso l'aveva criticata in passato ... ilpost.it

L’ex assistente parlamentare di Maximilian Krah, deputato tedesco dell’AfD, è stato condannato per spionaggio a favore della CinaJian Guo, ex assistente parlamentare di Maximilian Krah, noto membro del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (AfD), è stato condannato a quattro anni e nove mesi di carcere ... ilpost.it