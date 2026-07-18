Il leader della CDUCSU si è dimesso dopo le pressioni del cancelliere federale. La decisione è stata comunicata tramite una lettera ai membri del gruppo parlamentare. La notizia è stata riportata dal quotidiano Bild. La situazione è stata influenzata anche dalla questione relativa a un figlio concepito tramite maternità surrogata, tema su cui il leader aveva assunto posizioni contrarie.

Jens Spahn si è dimesso. Il leader del gruppo parlamentare CDUCSU ha annunciato il suo passo indietro in una lettera indirizzata ai membri del gruppo, come riportato da Bild, dopo le pressioni delle scorse ore da parte del cancelliere federale tedesco Friedrich Merz. Il politico era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla gestazione per altri negli Stati Uniti, pratica vietata in Germania e su cui la Cdu si è sempre detta contraria. Lo stesso Spahn respinse nel 2020 – quando era ministro della Salute – la richiesta dell’FDP di una sua parziale legalizzazione. Spahn ha dichiarato di aver informato in precedenza il cancelliere Friedrich Merz e il leader della CSU Markus Söder della sua decisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il leader della Cdu Spahn si dimette dopo le pressioni di Merz: ha avuto un figlio con la gestazione per altri che lui stesso osteggiava

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