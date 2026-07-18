In Germania un parlamentare conservatore si è dimesso dopo aver avuto un figlio con la gestazione per altri

In Germania, un parlamentare conservatore si è dimesso dopo aver avuto un figlio tramite maternità surrogata, pratica proibita nel paese. La gestazione per altri è vietata e fortemente osteggiata dal suo partito. L’esponente aveva già espresso critiche nei confronti di questa pratica in passato. La sua decisione di dimettersi è avvenuta poco dopo la nascita del bambino.

La maternità surrogata è vietata in Germania, duramente osteggiata dal suo partito e lui stesso l'aveva criticata in passato Il parlamentare tedesco Jens Spahn, si è dimesso dal suo incarico di capogruppo della CDU (cioè l’Unione Cristiano-Democratica, il partito attualmente al governo in Germania), per via di una controversia nata dopo che ha deciso di avere un figlio con il suo compagno tramite la gestazione per altri. È una pratica vietata in Germania, a cui il suo partito si è sempre duramente opposto e che lui stesso in passato ha criticato. Le dimissioni sono state chieste dal cancelliere Friedrich Merz, presidente della CDU, di cui Spahn era uno storico alleato e stretto collaboratore. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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