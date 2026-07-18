un paese con il pallino del gioco di famiglia a urbania le bocce uniscono nonni e nipoti

A Urbania, la Bocciofila Durantina ha avviato una nuova iniziativa per coinvolgere i giovani e i giovanissimi nel gioco delle bocce. La linea verde, promossa dall’associazione, vede molti bambini e adolescenti partecipare attivamente alle attività sportive. L’obiettivo è favorire l’inclusione tra diverse generazioni, con nonni e nipoti che condividono momenti in pista. La pratica del gioco si sta diffondendo tra le nuove generazioni, riunendo diverse fasce di età.

La Bocciofila Durantina lancia la linea verde, con tanti giovani e giovanissimi che scendono direttamente in pista e si accostano a questo gioco. Il merito è tutto della società durantina, guidata dall’inossidabile Gelsomino Torcolacci, che per trasmettere la passione alle nuove leve e per tenere sempre animato il bocciodromo di via Rossini ha iniziato a portare questo sport nelle scuole riscuotendo grande successo e facendo crescere il numero di appassionati. I bambini e i ragazzi vanno alla bocciofila accompagnati dai genitori e la comunità si rinsalda grazie allo sport, nonni e nipoti giocano gomito a gomito nelle corsie e il bocciodromo è pieno di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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