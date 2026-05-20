Al via oggi le Miniolimpiadi ancora aperte le iscrizioni alla cerimonia di sabato con la ' Nonni&Nipoti'

Oggi sono iniziate le Miniolimpiadi, con le iscrizioni ancora aperte per la cerimonia di sabato dedicata a 'Nonni&Nipoti'. Questa mattina, lo stadio Roccheggiani è stato invaso da un’onda di colori, rappresentanti i vari quartieri della zona. Il blu ha rappresentato Palombina e Barcaglione, mentre il rosso ha coinvolto Falconara centro e Falconara Alta. L’arancio ha coinvolto Stadio, Villanova, Fiumesino, Rocca e Poiole, e il verde Castelferretti.

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