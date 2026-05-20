Al via oggi le Miniolimpiadi ancora aperte le iscrizioni alla cerimonia di sabato con la ' Nonni&Nipoti'
Oggi sono iniziate le Miniolimpiadi, con le iscrizioni ancora aperte per la cerimonia di sabato dedicata a 'Nonni&Nipoti'. Questa mattina, lo stadio Roccheggiani è stato invaso da un’onda di colori, rappresentanti i vari quartieri della zona. Il blu ha rappresentato Palombina e Barcaglione, mentre il rosso ha coinvolto Falconara centro e Falconara Alta. L’arancio ha coinvolto Stadio, Villanova, Fiumesino, Rocca e Poiole, e il verde Castelferretti.
FALCONARA - Un’onda colorata ha invaso questa mattina lo stadio Roccheggiani: il blu dei quartieri di Palombina e Barcaglione, il rosso di Falconara centro e Falconara Alta, l’arancio di Stadio, Villanova, Fiumesino, Rocca e Poiole e il verde di Castelferretti. Sono infatti iniziate le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Falconara, lo sport unisce le generazioni: le miniolimpiadi partono con la "Nonni & Nipoti"FALCONARA MARITTIMA – Una città in cammino, divisa in quattro rioni ma unita da un unico spirito: quello dell’inclusione e dello sport.
Falconara: 1.200 studenti in campo per Miniolimpiadi e Nonni & Nipoti? Punti chiave Dove si trovano i punti di raccolta per le iscrizioni? Come faranno i quattro cortei a raggiungere lo stadio Roccheggiani? Chi guiderà...
Al via oggi le Miniolimpiadi, ancora aperte le iscrizioni alla cerimonia di sabato con la 'Nonni&Nipoti'Le Miniolimpiadi coinvolgeranno complessivamente 1.200 studenti delle scuole cittadine, che nelle prossime giornate si alterneranno nelle varie discipline sportive rappresentando i quattro rioni di Fa ... anconatoday.it
Mini Olimpiadi: al via il 16 maggioGià 130 partecipanti e iscrizioni ancora aperte per le Mini Olimpiadi di sabato 16 maggio. Si terranno tra Centroparco e Idroscalo. giornaledisegrate.it