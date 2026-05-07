Falconara lo sport unisce le generazioni | le miniolimpiadi partono con la Nonni & Nipoti

A Falconara Marittima, le miniolimpiadi sono iniziate con l’evento “Nonni & Nipoti”, che coinvolge diverse generazioni in attività sportive. La città si divide in quattro rioni, ma si riunisce attraverso iniziative che promuovono l’inclusione e il senso di comunità. L’appuntamento rappresenta un momento di condivisione tra anziani e giovani, con l’obiettivo di rafforzare i legami e favorire la partecipazione di tutti.

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