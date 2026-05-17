Omogeneizzati che gocciolano sulla tastiera torte rustiche e un unico computer da dividersi | Paola Cortellesi svela al Salone del Libro i segreti della scrittura di C’è ancora domani

Al Salone del Libro, l’attrice e sceneggiatrice ha raccontato alcuni dettagli sul processo di scrittura del suo ultimo film. Ha descritto come, durante le sessioni di lavoro, gli sceneggiatori condividessero un solo computer, passando il portatile tra loro. Ha anche menzionato momenti di lavoro tra risate e preparazioni di torte rustiche, mentre sulla tastiera si accumulavano gli omogeneizzati gocciolanti, creando un’immagine di un lavoro intenso e informale.

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Gli omogeneizzati che gocciolano sulla tastiera, le torte rustiche preparate a iosa da Paola Cortellesi e un unico portatile che i tre sceneggiatori si sono passati per mesi di mano in mano. I buffi segreti, o qualcosa che ci assomiglia, della preparazione dello script di C’è ancora domani, sono stati raccontati al Salone del Libro di Torino 2026. Cortellesi assieme ai colleghi di scrittura Giulia Calenda (sorella del leader di Azione, Carlo) e Furio Andreotti (che non è parente del Divo Giulio) hanno accompagnato in pubblico l’uscita dello script del film campione d’incassi tra il 2023 e il 2024, ora stampato in forma di libro grazie all’editore Feltrinelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omogeneizzati che gocciolano sulla tastiera, torte rustiche e un unico computer da dividersi: Paola Cortellesi svela al Salone del Libro i “segreti” della scrittura di “C’è ancora domani” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al Salone del Libro di Torino, la forza della scrittura che curaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. "C'è ancora domani", al Castello di Agazzano la proiezione del film di Paola CortellesiDomenica 15 marzo alle ore 17 al Salone della Rocca Anguissola Scotti di Agazzano appuntamento con la serata cinema "Dream in" nella quale verrà... C'è Ancora Domani: quello che c’è da sapere sul film di Paola Cortellesi in prima visione su Rai 1C'è Ancora Domani, il sorprendente esordio alla regia di Paola Cortellesi del 2023, va in onda stasera in TV in prima visione su Rai 1 in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Ecco ... comingsoon.it C'è ancora domani: toccante, attuale e necessario il film di Paola Cortellesi che ne spiega il successoIl debutto alla regia di Paola Cortellesi è stato un enorme successo cinematografico nel 2023. C'è ancora domani racconta il passato, per parlare della violenza sulle donne nel nostro presente. È ... comingsoon.it