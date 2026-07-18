L’Olimpia Teodora ha annunciato l’ingaggio di una giocatrice straniera, scelta per integrare il roster e compensare il mercato italiano, che si è rivelato limitato e costoso. La nuova arrivata, con poca esperienza ma forte determinazione e buone capacità fisiche, completa così la squadra. La società ha puntato su questa atleta per rafforzare il reparto e colmare le lacune lasciate dal mercato locale. La giocatrice si è già unita al gruppo in vista delle prossime partite.

L’Olimpia Teodora completa il proprio roster con un’acquisizione straniera che va a compensare un mercato italiano piuttosto ristretto e costoso. La scelta è caduta su una giocatrice dalla modesta esperienza, ma dalla grande volontà e dai buoni mezzi fisici. Si tratta del martello slovacco Linda Kovalcikova, 180 cm, che solo il prossimo primo di agosto compirà 18 anni. La giovanissima nuova giallorossa è cresciuta pallavolisticamente nel Nove Mesto, ma ha ben presto fatto la sua scelta professionale, sbarcando lo scorso anno a Casalmaggiore, nel campionato di A2. La segnalazione è giunta alla società ravennate attraverso Martino Volpini, che ha visto la Kovalcikova crescere nella nazionale giovanile del suo Paese che Volpini ha allenato, prima di passare, pochi mesi fa, alla guida della nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un martello per l’Olimpia. La scommessa Kovalcikova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Una scommessa è una scommessa": Ibra si rasa a zero, e il barbiere è... Tom BradyNel promo di Fox Sports dedicato alla prossima Coppa del Mondo, si vede un’immagine di uno sportivo che si rade completamente i capelli, con il...

In giro per la città con coltelli e un martello: nei guai due trentenniDue uomini di circa 30 anni sono stati fermati dai Carabinieri mentre erano in giro con coltelli e un martello.

Si parla di: S.S. Milazzo, avanti con Catalano e Martello: continuità in panchina e un nuovo direttore sportivo per il futuro rossoblù.

A hammer for Olimpia. The Kovalchikova gambleA3 Volleyball: The Slovakian played last season in A2, with Casalmaggiore. In Ravenna, she'll compete with Ferrari and Micelli for a starting spot. sport.quotidiano.net

Un martello per l’Olimpia. La scommessa KovalcikovaVolley A3 La slovacca ha giocato l’ultima stagione in A2, con Casalmaggiore. A Ravenna contenderà una maglia da titolare a Ferrari e Micelli. sport.quotidiano.net