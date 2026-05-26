In giro per la città con coltelli e un martello | nei guai due trentenni

Due uomini di circa 30 anni sono stati fermati dai Carabinieri mentre erano in giro con coltelli e un martello. I militari hanno intensificato i controlli nel territorio per garantire maggiore sicurezza.

I Carabinieri della Compagnia di Parma, hanno intensificato l'attività di presidio del territorio per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Nel corso delle ultime serate è stato dispiegato un articolato dispositivo di controllo che ha visto operare in forte sinergia le pattuglie della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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