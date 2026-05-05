Nel promo di Fox Sports dedicato alla prossima Coppa del Mondo, si vede un’immagine di uno sportivo che si rade completamente i capelli, con il commento che sottolinea come “una scommessa sia una scommessa”. La scena si interrompe con un’altra immagine, questa volta di un famoso quarterback, mentre la voce fuori campo si sofferma sul legame tra le decisioni audaci e le scelte di vita degli atleti. La trasmissione negli Stati Uniti sarà disponibile sulla rete che ha prodotto il video.

Una scommessa è una scommessa. Lo ha scritto Zlatan Ibrahimovic su Instagram come messaggio che accompagna una serie di foto in cui è costretto a rasarsi a zero per opera di un parrucchiere d’eccezione, Tom Brady. La leggenda Nfl, sette Super Bowl vinti, sei con i New England Patriots e uno con Tampa, era stato ospite d’onore a San Siro per la partita Milan-Como del 18 febbraio scorso. Allora i due avevano scambiato battute e sorrisi a bordo campo: Zlatan aveva donato anche una maglia speciale col numero 12 al’ex giocatore di football. Il taglio della chioma dell'ex centravanti avviene in un video promozionale di Fox Sports che lancia il Mondiale americano, nel quale Ibra farà il commento tecnico di alcune partite.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Una scommessa è una scommessa": Ibra si rasa a zero, e il barbiere è... Tom Brady

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