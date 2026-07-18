Il Forlì ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Manuel Rosetti proveniente dal Bologna. La società ha comunicato l’operazione ieri, confermando il trasferimento. Rosetti, originario di Forlì, si unisce alla rosa biancorossa con un contratto di durata non specificata. La squadra prosegue così le operazioni di mercato in vista della prossima stagione.

Nuovo colpo di mercato per il Forlì. Ieri, infatti, la società ha reso noto l’arrivo in biancorosso del centrocampista centrale Manuel Rosetti. Nato a Forlì il 7 marzo 2005 Rosetti ha iniziato a tirar calci ad un pallone nelle fila del settore giovanile del Cesena dove è rimasto per cinque anni, per poi vestire la casacca del Bologna cinque stagioni sino a conquistarsi un posto stabile nella Primavera rossoblù mettendo assieme, in due campionati, 57 presenze e segnando 3 reti. Il suo esordio in prima squadra, in prestito, in serie C con la casacca del Sestri Levante con un paio di presenze nel campionato 2023-24. Nelle due più recenti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Sport.quotidiano.net - Un forlivese ai galletti. Arriva Rosetti dal Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio serie c. Primo acquisto dei galletti: arriva il difensore MunarettiIl Forlì ha annunciato il primo acquisto della stagione, ingaggiando il difensore Luca Munaretti.

Leggi anche: Omicidio suicidio a Bologna, Roberto Rizzioli uccide la moglie Gianna Galletti a colpi di pistola: era malata

Argomenti più discussi: Un forlivese ai galletti. Arriva Rosetti dal Bologna; Un forlivese per il Forlì: Manuel Rosetti metterà corsa e qualità in centrocampo.

A Forlì native joins the Galletti. Rosetti arrives from Bologna.A midfielder born in 2005, he has stood out for Carpi over the last two seasons, making 67 appearances. He was acquired on a permanent deal. sport.quotidiano.net

Forlì, arriva la Juventus Next Gen. I galletti e le sfide col ‘sapore’ di AUn avversario inedito e, allo stesso tempo, di prestigio. Domenica, alle 12.30, lo stadio Tullo Morgagni aprirà i cancelli per fare entrare in campo una squadra con lo stemma della Juventus. Si tratta ... ilrestodelcarlino.it