A Bologna, un uomo ha ucciso la moglie con una pistola e si è suicidato. La donna, malata, è stata colpita da proiettili, poi l’uomo si è sparato con la stessa arma, regolarmente detenuta. La scena si è consumata in un'abitazione della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze.

Un nuovo caso di omicidio suicidio si è verificato a Bologna, dove Roberto Rizzioli ha ucciso la moglie Gianna Galletti a colpi di pistola prima di togliersi la vita con la stessa arma, regolarmente detenuta. Lui aveva 81 anni, lei 86. Stando ai primi accertamenti, lei avrebbe avuto una grave malattia. Omicidio suicidio a Bologna: cos'è successo Il racconto della vicina sull'omicidio suicidio Il racconto su Roberto Rizzioli e Gianna Galletti Omicidio suicidio a Bologna: cos’è successo A lanciare l’allarme, attorno alle ore 6,30 del mattino di sabato 11 luglio, sono stati i vicini di casa della coppia, che hanno trovato i due corpi senza vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Omicidio suicidio a Bologna, Roberto Rizzioli uccide la moglie Gianna Galletti a colpi di pistola: era malata

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