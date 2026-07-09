Calcio serie c Primo acquisto dei galletti | arriva il difensore Munaretti

Il Forlì ha annunciato il primo acquisto della stagione, ingaggiando il difensore Luca Munaretti. Nato nel 2002 e originario di Soave, in provincia di Verona, Munaretti è un centrale difensivo sinistro alto 185 centimetri. Può giocare anche come terzino e si unisce alla rosa della squadra di Serie C. La società ha ufficializzato il suo arrivo senza ulteriori dettagli contrattuali.

Il Forlì rompe gli indugi e batte un colpo: scritturato Luca Munaretti (foto), classe 2002, veronese di Soave, centrale difensivo mancino di buona stazza (185 cm) in grado di disimpegnarsi anche nelle vesti di terzino. Svezzato nel settore giovanile del Chievo, nel 2021 approda alla Cremonese dove però sarà solo di passaggio: parcheggiato alla Virtus Verona, Munaretti debutta tra i pro nel 2021-22, collezionando 18 presenze. Alla corte di Gigi Fresco (il Ferguson d’Italia) resterà altre tre stagioni, intervallate da una parentesi al Renate. Nel complesso il neoacquisto biancorosso conta 90 gettoni e 3 gol in C. Svincolatosi d’ufficio dalla Virtus, in conseguenza della dolorosa retrocessione degli scaligeri nei dilettanti, Munaretti ha firmato un impegno biennale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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