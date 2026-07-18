Un doveroso bagno di realtà

Un uomo è stato arrestato per aver colpito con un martello una persona sospettata di essere nazista. L’episodio è avvenuto di notte e la vittima è stata raggiunta durante un tentativo di «rieducazione» da parte dell’aggressore. La vicenda si inserisce in un contesto in cui alcune figure pubbliche percepite come di sinistra ricevono ingenti somme di denaro dall’Europarlamento, mentre casi come questo attirano poco interesse tra gli ambienti progressisti.

Non c'è da stupirsi. In un'epoca in cui la sinistra spedisce in viaggio premio all'Europarlamento, con una diaria da ventimila euro al mese tra annessi e connessi, chi andava in giro di notte col martello a «rieducare» presunti nazi, il caso di Mario Roggero non può che lasciare l'intellighenzia progressista nel più gelido disinteresse. Anzi, nel fastidio. Perché, per questa sinistra, i rapinatori morti durante un «incidente sul lavoro» quello di assaltare gioiellerie armati fino ai denti fanno pena. Sono vittime del sistema, poveri cristi da piangere. Mentre il gioielliere che reagisce, l'uomo che vede la propria vita e i propri sacrifici minacciati, diventa il mostro da sbattere in cella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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