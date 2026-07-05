Gli italiani dicono sì ai rimpatri e no agli ingressi Bagno di realtà per la sinistra
Secondo un sondaggio, oltre il 70% degli italiani si mostra favorevole al rimpatrio dei migranti, mentre circa il 60% si oppone agli sbarchi sulle coste siciliane. Questi dati riflettono una preferenza netta per politiche di rimpatrio e una maggiore resistenza agli ingressi di immigrati. La maggioranza della popolazione si esprime quindi a favore di misure restrittive riguardo all’immigrazione via mare.
Oltre 7 italiani su 10 favorevoli al rimpatrio dei migranti e quasi 6 su 10 non vedono di buon occhio gli sbarchi degli immigrati sulle coste siciliane. A certificare i dati che premiano i piani del governo per il contrasto all'immigrazione clandestina, è Alessandra Ghisleri che in occasione della rassegna “Pantelleria, Mediterraneo d'Autore” ha presentato il sondaggio di Euromedia Research durante l'evento organizzato da Myrta Merlino e Valentina Fontana. La sondaggista nell'analisi sul fenomeno migratorio e sulle sue ricadute sull'opinione pubblica ne è sicura: il 73% degli italiani vuole i rimpatri, mentre il 57% valuta negativamente l'imbatto degli sbarchi degli irregolari sulle due isole siciliane che più di qualunque altro posto in Europa vengono impattate dall'immigrazione incontrollata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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