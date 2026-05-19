A Parigi e Londra il bagno pubblico nel centro cittadino è ormai realtà consolidata, mentre in Italia i progetti sono ancora in fase di sviluppo. Sono stati avviati diversi interventi per realizzare strutture che permettano di fare un bagno rinfrescante in zone centrali delle città, spesso tra edifici storici e punti di grande interesse. Queste iniziative stanno prendendo forma, anche se ancora devono essere completate e aperte al pubblico. La volontà di offrire spazi di relax in aree urbane continua a crescere.

I l sogno di un tuffo rinfrescante nel cuore della propria città, tra palazzi storici e monumenti, non è più un’utopia da cartolina d’altri tempi. Se per decenni i corsi d’acqua urbani sono stati considerati poco più che canali di scolo, barriere grigie da evitare o imbarazzi nazionali da nascondere, oggi l’Europa sta vivendo una vera e propria rivoluzione blu. L’esempio più recente arriva da Londra. Il Tamigi, che negli anni Cinquanta era stato dichiarato biologicamente morto, ha inaugurato il suo primo tratto ufficialmente balneabile nell’area di Ham e Kingston. Ma, naturalmente, non è il primo e di certo non sarà l’ultimo. Parigi riscopre la Senna: l’acqua è balneabile, si torna a nuotare nel cuore della città X Fiumi balneabili: il modello europeo che viene dal freddo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Se a Parigi e adesso a Londra il bagno in centro è già una realtà, in Italia la sfida è appena cominciata, ma ci sono grandi progetti

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