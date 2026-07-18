Un asteroide è stato ufficialmente dedicato a Bruno Bozzetto, come annunciato dal regista sui social media. L’evento ha attirato l’attenzione, poiché si tratta di un riconoscimento raro e simbolico. Bozzetto ha commentato che questa scelta rappresenta uno dei desideri più assurdi per chiunque. L’assegnazione dell’asteroide è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui passaggi tecnici o ufficiali.

Un asteroide per Bruno Bozzetto. L'annuncio è stato dato dallo stesso regista sui social. «Quante volte avrete sentito la frase “Fermate il mondo voglio scendere!”- scrive Bozzetto - Una frase assurda, folle, irrealizzabile, che invece per me si è in parte avverata grazie ad una meravigliosa persona, l’astrofisica Sabrina Masiero che non conosco personalmente, ma che ho scoperto aver sempre sempre ammirato il mio lavoro e covato da anni l’incredibile desiderio di dedicarmi un “Asteroide”. E ci è riuscita!» Grazie allo scopritore dell'asteroide Fabrizio Bernardi e all'International Astronomical Union che ha sottoscritto la proposta, da oggi tra Marte e Giove, ad una velocità di più di 68. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Un asteroide è stato dedicato a Bruno Bozzetto. «È uno dei più assurdi desideri per chiunque»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bad 2026: “Fammi Ridere”, Bruno Bozzetto e Lillo su UniBg OnAirIl talk intitolato “Fammi Ridere” sarà trasmesso su UniBg OnAir e vedrà la partecipazione di Bruno Bozzetto e Lillo.

Per anni è stato uno dei professori più amati di Amici, poi è scomparso: non è stato cacciato da Maria, ecco la veritàUn professore di Amici, molto apprezzato nel corso degli anni, ha lasciato il programma.

Un asteroide è stato dedicato a Bruno Bozzetto. È uno dei più assurdi desideri per chiunqueUn asteroide per Bruno Bozzetto. L'annuncio è stato dato dallo stesso regista sui social. Quante volte avrete sentito la frase Fermate il mondo voglio scendere !- scrive Bozzetto - Una frase assurd ... bergamo.corriere.it

Bruno Bozzetto: Fantozzi è nato grazie al Signor Rossi, ma non l'ho detto a Paolo Villaggio. Fino a 84 anni facevo windsurf. Il parapendio? Mi diverteBruno Bozzetto, animatore, disegnatore e regista di 88 anni, è stato insignito durante la 71esima edizione dei Premi David di Donatello del David Speciale. Un prestigioso premio alla carriera per un ... leggo.it