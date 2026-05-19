Bad 2026 | Fammi Ridere Bruno Bozzetto e Lillo su UniBg OnAir
Il talk intitolato “Fammi Ridere” sarà trasmesso su UniBg OnAir e vedrà la partecipazione di Bruno Bozzetto e Lillo. La proposta, annunciata nei giorni scorsi da un rappresentante del team di produzione, è stata descritta come un progetto ambizioso, composto da due figure di spicco del mondo della comicità. La formula prevede l’intervento di artisti con esperienze diverse, uno nel campo dell’animazione e l’altro nel live action. La trasmissione ha già suscitato interesse tra il pubblico e gli appassionati di comicità.
Ce lo aveva anticipato Andrea Bozzetto nei giorni scorsi: il talk “Fammi ridere” era stato pensato come un “azzardo”, un frullatore in cui inserire due maestri assoluti della comicità, uno proveniente dall’animazione e l’altro dal live action. E se il buongiorno si vede dal mattino, il risultato di questo esperimento al Bergamo Animation Days 2026 è andato ben oltre le aspettative. Abbiamo avuto l’onore di ospitare Lillo Petrolo e il maestro Bruno Bozzetto per un’intervista esclusiva, anticipata da un’incursione a sorpresa dello stesso Lillo nella nostra postazione esterna durante UniBg Live: After. Il blitz in diretta – Venerdì 15, alla vigilia dell’attesissimo incontro in Aula Magna, Lillo ha fatto capolino alla nostra postazione con il suo inconfondibile stile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Jerry & Tom | Sam Rockwell (Argylle) | THRILLER | Full Movie in English
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Padel in piazza, Riccardo III, Lillo e Bruno Bozzetto, film e Luna Park: il week-end in città
Leggi anche: Nosedive: l’energia pop-rock che conquista Bergamo su UniBg OnAir
Bad 2026: Fammi Ridere, Bruno Bozzetto e Lillo su UniBg OnAirLillo, ospite della 5ª edizione dei Bergamo Animation Days, ha incontrato Bruno Bozzetto in un esilarante talk ... bergamonews.it