Bad 2026 | Fammi Ridere Bruno Bozzetto e Lillo su UniBg OnAir

Il talk intitolato “Fammi Ridere” sarà trasmesso su UniBg OnAir e vedrà la partecipazione di Bruno Bozzetto e Lillo. La proposta, annunciata nei giorni scorsi da un rappresentante del team di produzione, è stata descritta come un progetto ambizioso, composto da due figure di spicco del mondo della comicità. La formula prevede l’intervento di artisti con esperienze diverse, uno nel campo dell’animazione e l’altro nel live action. La trasmissione ha già suscitato interesse tra il pubblico e gli appassionati di comicità.

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