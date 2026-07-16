Un professore di Amici, molto apprezzato nel corso degli anni, ha lasciato il programma. La sua uscita non è avvenuta per decisione della produzione o di Maria De Filippi, come si era ipotizzato. La motivazione ufficiale non è stata divulgata. La sua presenza nel talent si è conclusa senza coinvolgimenti legali o controversie pubbliche. La sua partenza ha suscitato molte speculazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Per molti anni è stato un volto simbolo di Amici, poi il suo addio ha alimentato numerose indiscrezioni: oggi arriva finalmente la spiegazione definitiva di uno dei professori più amati del talent di Maria De Filippi. Leggi anche: Amici, ecco chi sostituisce Anna Pettinelli: non è Amadeus, Maria De Filippi sceglie una cantante molto amata Nel corso della sua lunga storia, Amici ha visto alternarsi numerosi insegnanti che hanno lasciato un segno profondo nel pubblico. Alcuni sono rimasti per moltissime edizioni, mentre altri hanno scelto di intraprendere percorsi differenti. Tra questi c’è anche un professore molto apprezzato, la cui improvvisa uscita dal programma ha alimentato per anni supposizioni e interpretazioni mai confermate. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Per anni è stato uno dei professori più amati di Amici, poi è scomparso: non è stato cacciato da Maria, ecco la verità

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Amici 25 - La scelta dei professori di canto

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Temi più discussi: Un Mare di Amici, oltre 3mila studenti della provincia di Livorno coinvolti nel progetto nato quasi 20 anni fa a Cecina per l’educazione al mare, sicurezza e tutela dell'ambiente; Antonino Pizzolato condannato per stupro, l'atleta avrebbe violentato una turista finlandese con degli amici; Attentato a Ranucci, il legale di Lavitola: Lui è sconvolto, con Sigfrido sono amici fraterni; Quasi amici.

Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato, 30 anni, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici con lui quella sera. x.com

Perchè Luca Pitteri ha lasciato Amici? Le dichiarazioniLuca Pitteri era un professore di Amici. Ha deciso di svelare il motivo per cui ha lasciato il programma. Per sei edizioni è stato uno dei volti più autorevoli della scuola di Amici di Maria De Filipp ... novella2000.it

Amici, il padre del vincitore Lorenzo Salvetti: Il teatro per non balbettare e i brani influenzati da un coro di musica barocca. È sempre stato molto perplesso sui talentDalla cameretta di Borgo Venezia al gradino più alto di Amici di Maria De Filippi. Classe 2007, veronese, ex concorrente di X Factor, Lorenzo Salvetti ha battuto nell’ultima sfida di domenica 17 ... corrieredelveneto.corriere.it