Un anno fa il terremoto giudiziario | cosa resta dello scandalo urbanistica a Milano
Un anno fa si sono verificati numerosi sviluppi giudiziari legati all’urbanistica a Milano, con un’ampia inchiesta che ha portato a diverse indagini e sequestri. La procura ha aperto procedimenti penali e disposto perquisizioni, coinvolgendo vari attori del settore. Sono state emesse varie ordinanze di custodia cautelare, mentre alcuni soggetti sono stati indagati per presunte irregolarità edilizie e gestione illecita di appalti pubblici. L’inchiesta continua a proseguire con nuovi approfondimenti.
Milano – Un anno fa il terremoto preceduto da decine di scosse, il salto di qualità dell’inchiesta sulla gestione dell’ urbanistica milanese arrivata ai piani alti del Comune e del real estate con la Procura che all’epoca evidenziò “un’azione amministrativa viziata da una corruzione circolare” e da un sistema di conflitti d’interessi e intrecci opachi dietro progetti che hanno cambiato il volto della città. L’indagine. Il 17 luglio dell’anno scorso le indagini coordinate dall’allora procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano (nel frattempo andata in pensione ed entrata nell’arena politica delle prossime elezioni Comunali) e dai pm Marina... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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