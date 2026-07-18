Un anno fa il terremoto giudiziario | cosa resta dello scandalo urbanistica a Milano

Notizia in breve

Un anno fa si sono verificati numerosi sviluppi giudiziari legati all’urbanistica a Milano, con un’ampia inchiesta che ha portato a diverse indagini e sequestri. La procura ha aperto procedimenti penali e disposto perquisizioni, coinvolgendo vari attori del settore. Sono state emesse varie ordinanze di custodia cautelare, mentre alcuni soggetti sono stati indagati per presunte irregolarità edilizie e gestione illecita di appalti pubblici. L’inchiesta continua a proseguire con nuovi approfondimenti.