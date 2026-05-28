La polizia spagnola ha perquisito la sede del Partito Socialista, coinvolta in un’indagine su presunti illeciti finanziari. L’operazione si inserisce in un contesto di accertamenti più ampi che coinvolgono anche parenti di un esponente politico di rilievo. L’indagine ha scatenato un’ampia attenzione mediatica e politica, con l’assedio giudiziario che si intensifica. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui soggetti coinvolti.

La polizia spagnola ha perquisito la sede del Partito Socialista al governo nell’ambito di un’indagine su possibili illeciti finanziari. L’inchiesta sarebbe legata a un membro del partito, Leire Díez, che avrebbe tentato di influenzare la polizia. Il blitz nella sede nel centro di Madrid è l’ennesimo colpo per il partito del premier Pedro Sánchez, i cui membri sono già stati colpiti da una serie di scandali di corruzione. (ANSA FOTO) – Notizie.com “Rispettiamo il sistema giudiziario, collaboreremo con i... 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - L’assedio giudiziario a Pedro Sánchez, parenti sotto inchiesta e il blitz nella sede del Psoe: il maxi scandalo che fa tremare Madrid

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