È stato deciso il collegio giudicante nel procedimento riguardante l’indagine sulla presunta corruzione legata all’urbanistica nel comune di Usmate Velate. Il processo coinvolge quattro imputati, tra cui due costruttori, un professionista conosciuto per aver lavorato con un ex presidente del consiglio e un consulente. La vicenda riguarda accuse di illeciti legati alle autorizzazioni edilizie e alle pratiche amministrative.

Torna alla casella del via il processo per la presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate, che vede imputati i costruttori Alberto Riva e Luigi Roncalli, il “geometra di Silvio Berlusconi” Francesco Calogero Magnano e il consulente Roberto Crestale. Inizialmente il dibattimento era stato fissato davanti a un collegio di giudici che però l’aveva inviato a un altro collegio, ritenuto invece non ideoneo dalla difesa di alcuni imputati perché alcuni componenti hanno esaminato durante le indagini i ricorsi contro i sequestri patrimoniali e quindi si dovevano astenere. Ieri, al terzo rinvio del processo, la scelta è tornata sul collegio iniziale, che a metà giugno dovrebbe aprire il dibattimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo scandalo dell’urbanistica. Scelto il collegio

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