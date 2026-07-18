Ultimissime Juve LIVE | oggi la sfida al Basilea novità sul futuro di Kolo Muani e Vlahovic

Notizia in breve

La Juventus affronta oggi il Basilea in una partita valida per la competizione europea. Nelle ultime ore sono emerse novità riguardo al futuro di alcuni giocatori, tra cui Kolo Muani e Vlahovic, con aggiornamenti sulle trattative e le possibili decisioni del club. Le notizie più recenti riguardano anche le strategie e le scelte di formazione in vista dell’incontro. La situazione del club rimane sotto osservazione, con aggiornamenti che continuano a essere comunicati in tempo reale.