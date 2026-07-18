Ultimissime Juve LIVE | oggi la sfida al Basilea novità sul futuro di Kolo Muani e Vlahovic

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus affronta oggi il Basilea in una partita valida per la competizione europea. Nelle ultime ore sono emerse novità riguardo al futuro di alcuni giocatori, tra cui Kolo Muani e Vlahovic, con aggiornamenti sulle trattative e le possibili decisioni del club. Le notizie più recenti riguardano anche le strategie e le scelte di formazione in vista dell’incontro. La situazione del club rimane sotto osservazione, con aggiornamenti che continuano a essere comunicati in tempo reale.

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Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 18 luglio 2026. Vlahovic può davvero tornare a vestire la maglia della Juventus? Tutta la verità sul serbo dopo le parole di Spalletti. Ore 10.40 – Intrigo per quanto riguarda l’attacco della Juventus: Kolo Muani è il preferito di Spalletti, ma Vlahovic resta sullo sfondo Richarlison Juventus è l’ultimissima idea per l’attacco di Spalletti! Gli aggiornamenti e gli scenari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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