Ultimissime Juve LIVE | oggi la sfida al Basilea novità sul futuro di Kolo Muani e Vlahovic
La Juventus affronta oggi il Basilea in una partita valida per la competizione europea. Nelle ultime ore sono emerse novità riguardo al futuro di alcuni giocatori, tra cui Kolo Muani e Vlahovic, con aggiornamenti sulle trattative e le possibili decisioni del club. Le notizie più recenti riguardano anche le strategie e le scelte di formazione in vista dell’incontro. La situazione del club rimane sotto osservazione, con aggiornamenti che continuano a essere comunicati in tempo reale.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 18 luglio 2026. Vlahovic può davvero tornare a vestire la maglia della Juventus? Tutta la verità sul serbo dopo le parole di Spalletti. Ore 10.40 – Intrigo per quanto riguarda l’attacco della Juventus: Kolo Muani è il preferito di Spalletti, ma Vlahovic resta sullo sfondo Richarlison Juventus è l’ultimissima idea per l’attacco di Spalletti! Gli aggiornamenti e gli scenari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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