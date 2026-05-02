Calciomercato Juve LIVE | piovono conferme su Stiller novità sul futuro di Kolo Muani

Nel calciomercato della Juventus si susseguono nuove conferme riguardo all'acquisto di un centrocampista, mentre emergono aggiornamenti sulla possibile destinazione di un attaccante francese. La redazione segue in tempo reale le trattative, riportando indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: piovono conferme su Stiller, novità sul futuro di Kolo Muani Notizie correlate Kolo Muani Juve, piovono conferme: stima reciproca con Spalletti, i bianconeri daranno l’assalto in estate. Cifre e dettaglidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, la dirigenza lavora al grande ritorno dell’attaccante in Italia per rinforzare il reparto offensivo a... Calciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muanidi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Panoramica sull’argomento Calciomercato Juve, sognando Rudiger: perché il Bayern può aiutare i bianconeriAvanti tutta. Con calma e senza farsi prendere la mano da pericolosi voli pindarici, considerata la temibile quanto nutrita concorrenza presente sul top player tedesco. A maggior ragione se decidesse ... tuttosport.com Calciomercato Juventus News | Offerta per Lewandowski, ma Spalletti ha un’altra idea (oggi 23 aprile 2026)Calciomercato Juventus News: non è detto che Luciano Spalletti autorizzi l'operazione Lewandowski, ecco le possibili idee dell'allenatore. ilsussidiario.net