Ultimissime Juve LIVE | i ricavi dall’Europa League novità sul futuro di Vlahovic

Notizia in breve

La Juventus ha incassato 15 milioni di euro dai ricavi dell’Europa League. Sul fronte mercato, non ci sono ancora conferme sul futuro di Vlahovic, con incontri tra agenti e dirigenza ancora in corso. La società sta valutando le prossime mosse in vista della prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali cessioni o rinnovi. La dirigenza continua a monitorare il mercato e le proprie strategie.