Ultimissime Juve LIVE | i ricavi dall’Europa League novità sul futuro di Vlahovic
La Juventus ha incassato 15 milioni di euro dai ricavi dell’Europa League. Sul fronte mercato, non ci sono ancora conferme sul futuro di Vlahovic, con incontri tra agenti e dirigenza ancora in corso. La società sta valutando le prossime mosse in vista della prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali cessioni o rinnovi. La dirigenza continua a monitorare il mercato e le proprie strategie.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 25 maggio 2026. L’Europa League è un verdetto pesante soprattutto a livello economico: quanti soldi entrano nelle casse della Juve. L’analisi. Ore 10.40 – Juve in Europa League, il piazzamento finale certifica il pesante verdetto economico: persi oltre trenta milioni rispetto alla Champions Vlahovic manda un altro segnale in ottica rinnovo, ma è muro contro muro tra giocatore e dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
CRISI JUVE: STUDIO DIVISO SULLA SITUAZIONE DEI BIANCONERI
Notizie e thread social correlati
Ultimissime Juve LIVE: Openda sempre più ai margini, novità sul rinnovo di VlahovicNelle ultime ore, le notizie dal mondo della Juventus si concentrano sulle questioni interne alla rosa.
Ultimissime Juve LIVE: le novità sui rinnovi di Vlahovic e SpallettiIn queste ultime ore, si registrano aggiornamenti sui rinnovi di contratto di Vlahovic e Spalletti.
Temi più discussi: Mercato Juve, tutte le richieste di Spalletti: per il reparto offensivo si guarda in casa Real; LIVE | Torino Juventus: ultime news, pre partita, convocati; Calciomercato Juve live: Alisson aspetta la Juve, Ostigard idea per la difesa; Formazioni ufficiali Torino-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Simeone, Zapata, Adams, Di Gregorio, Holm e Vlahovic.
IL #DERBY SI AVVICINA, LE SPERANZE #JUVE AL LUMICINO, DUBBIO #VLAHOVIC… #NEWS #ULTIMISSIME #ZAMPINI LA PUNTATA INTEGRALE youtube.com/live/VHjB09-He… x.com
Toro-Juve Segui il LIVE qui ? facebook
Ufficiale: la Juventus è in Europa League 26/27 reddit
Torino Juve 2-2 LIVE: i granata pareggiano con AdamsTorino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per ag ... msn.com
Ultimissime Juve live: Spalletti in conferenza, Galatasaray su ThuramUltimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che rig ... msn.com