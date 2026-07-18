Ultimissime Inter LIVE | le richieste di Chivu le parole di Mosconi e il valore di Lautaro
Durante un evento trasmesso in diretta, sono state presentate le richieste di un ex calciatore, le dichiarazioni di un altro ex e il valore di un giocatore attuale. Sono state fornite anche aggiornamenti sulle attività della squadra e sui risultati recenti. La trasmissione ha trasmesso tutte le notizie più recenti riguardanti il club in tempo reale, offrendo un quadro completo delle ultime novità e delle dichiarazioni di protagonisti del mondo del calcio.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 18 LUGLIO Inter, Chivu già in modalità martello: «Avanti, avanti» è il mantra nel ritiro di Donaueschingen. L’allenatore nerazzurro Chivu guida con intensità la seduta in Germania: esercitazioni con il pallone e grande attenzione alla verticalità. Domani è atteso anche Ausilio Mosconi dal ritiro: «Sogno la prima squadra in pianta stabile. 🔗 Leggi su Internews24.com
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