ultima vetta dei maranza salgono sui monti per vandalizzare i rifugi

Un gruppo di giovani ha raggiunto una vetta montana per vandalizzare un rifugio. La scena si è verificata in una zona nota come “ultimo avamposto dei maranza”, un termine che si riferisce a giovani che salgono sui monti per comportamenti vandalici. La località si trova a circa 1.400 metri di altitudine, in una valle dell’Alto Adige, e si affaccia sulla Val Pusteria. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni gravi, ma sono in corso indagini per identificare i responsabili.

Associando le parole «maranza» e «montagna», è facile che venga in mente il nome di un paese a 1.414 metri della Valle Isarco, in Alto Adige, balcone naturale aperto sulla Val Pusteria. Un posto molto gettonato per passare tranquille vacanze sia in estate, sia in inverno, con la neve. Oggi, però, a far concorrenza al ridente borgo altoatesino ci sono i maranza, le baby gang d’importazione, che spadroneggiano nelle città, nelle periferie e nei paesini di una gran fetta d’Italia.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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