Sui Monti Picentini l' escursione I due cervi | alla scoperta dei Monti Cervialto e Cervarulo

Domenica 24 maggio 2026 si terrà l’escursione intitolata “I Due Cervi”, organizzata da Irpiniavventura. L’evento prevede un percorso che attraversa i Monti Cervialto, con un’altezza di 1809 metri, e Monte Cervarulo, che raggiunge i 1632 metri. Entrambe le cime sono considerate punti di riferimento nei Monti Picentini e vengono esplorate durante questa giornata dedicata alla scoperta del territorio. L’uscita coinvolge appassionati di trekking e chi desidera conoscere da vicino questa zona montuosa.

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