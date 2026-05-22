Sui Monti Picentini l' escursione I due cervi | alla scoperta dei Monti Cervialto e Cervarulo
Domenica 24 maggio 2026 si terrà l’escursione intitolata “I Due Cervi”, organizzata da Irpiniavventura. L’evento prevede un percorso che attraversa i Monti Cervialto, con un’altezza di 1809 metri, e Monte Cervarulo, che raggiunge i 1632 metri. Entrambe le cime sono considerate punti di riferimento nei Monti Picentini e vengono esplorate durante questa giornata dedicata alla scoperta del territorio. L’uscita coinvolge appassionati di trekking e chi desidera conoscere da vicino questa zona montuosa.
Domenica 24 maggio 2026 è in programma “I Due Cervi”, un’escursione organizzata da Irpiniavventura alla scoperta di Monte Cervialto (1809 m) e Monte Cervarulo (1632 m), due cime simbolo dei Monti Picentini.Il ritrovo è fissato alle 9:15 presso il Bar “La Lucciola” al Lago Laceno, nel territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
09-06-2023. Monti Picentini. Monti Cervarulo e Cervialto dal Piano Miglato. VIDEO STABILIZZATO.
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