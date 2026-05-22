Nell’area delle Alpi Biellesi, undici rifugi parteciperanno alla prossima edizione della Notte dei Rifugi nel 2026, evento che si svolgerà durante tre weekend consecutivi. Durante queste occasioni, i visitatori potranno partecipare a escursioni, visite guidate e incontri culturali organizzati nei diversi rifugi. La manifestazione prevede inoltre l’apertura straordinaria di alcune strutture e la possibilità di assaggiare prodotti locali. L’iniziativa mira a rafforzare la rete tra i rifugi e a promuovere le attività di accoglienza in montagna.

? Punti chiave Quali attività specifiche attendono i visitatori nei tre weekend programmati?. Come cambierà il ruolo dei rifugi in questa nuova rete alpina?. Dove si potrà dormire in quota per vivere la montagna di notte?. Perché questo progetto punta a unire i gestori in un unico calendario?.? In Breve Programma diviso in tre weekend tra 23 maggio e 12 luglio 2026.. Primo turno 23-24 maggio coinvolge rifugi Alpe Cavanna, Pianetti, Monte Marca e Monte Barone.. Secondo turno 13-14 giugno vede protagonisti rifugi Madonna della Neve, Piana del Ponte, Rosazza e Lago della Vecchia.. Terzo turno 11-12 luglio ospita rifugi Coda, Rivetti e La Ciota con musica e prodotti tipici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alpi Biellesi: 11 rifugi accendono la Notte dei Rifugi nel 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gestori di rifugi di montagna, una figura chiave per il turismo sulle Alpi: al via il corso di formazioneSondrio, 9 marzo 2026 – Tutto pronto per l'ottava edizione del corso di formazione per gestori di rifugi di montagna, un'iniziativa volta a...

Blitz nel parchetto di Milano, rimosse tende e rifugi: "Finalmente è stata sgomberata la favela"Sgomberata l'area nel parchetto Goccia di via Sammartini, lungo la passeggiata del Naviglio Martesana, da tempo ‘occupata’ da tende e rifugi di...

Dove la montagna si accende di storie, la magia della Notte dei Rifugi BiellesiLa Notte dei Rifugi Biellesi trasforma le serate in quota in esperienze condivise tra fotografia, sapori e attività in natura nei rifugi: dal 23 maggio 2026 ... siviaggia.it

Montagna da vivere con la Notte dei Rifugi BiellesiLoghi di incontro e condivisione con cene tematiche, musica e racconti. Un calendario di appuntamenti diffusi tra fine maggio e inizio luglio: il programma ... quotidiano.net